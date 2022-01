Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Fahrerin eines Toyota Yaris am frühen Neujahrsmorgen in Bruchmühlbach-Miesau nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast. Das teilte die Polizei mit. Die 19-jährige Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Die Laterne wurde bei dem Zusammenprall nur leicht beschädigt.