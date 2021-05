Durch die Burg Nanstein über Landstuhl wehte am Samstagabend ein Hauch von Highland-Luft. Beim Highland-Festival „unplugged“ begeisterten die Pipes and Drums der K-Town Pipe Band auf dem legendären Highland-Dudelsack und der Ramsteiner Singer/Songwriter Uwe Forsch unterhielt mit schottischen, aber auch mit eigenen Liedern. 150 Besucher erlebten auch die eine oder andere Überraschung.

Nein, hier haben die Männer nicht die Hosen an. Sie tragen Röcke, kariert und prachtvoll. Kilts gehören zu den Schotten wie die Bagpipes (Dudelsäcke) und Drums (Trommeln). Vor der Kulisse der altehrwürdigen Mauern der Burg Nanstein nahmen die acht Musiker der K-Town Pipe Band das Publikum mit auf eine ebenso mitreißende wie abwechslungsreiche Reise durch die schottische Kultur und präsentierten dabei immer neue Facetten.

Brauste eben noch der eindrucksvolle Klang der schottischen Nationalhymne „Flower Of Scotland“ mit sechs Bagpipes und zwei Drums durch den Burghof, sorgten im nächsten Moment gefühlvolle Balladen voll Sehnsucht und Weite für eine berauschende Stille. Titel wie „Year Of The Flood“ von Runrig oder „Whiskey In The Jar“ spielte das Oktett mit Leidenschaft – und sie gingen dem Besucher durch Mark und Bein. Selbst die Kombination zwischen traditionellem Dudelsack-Spiel und moderner Rockmusik gelang da vorzüglich, wenn der Leiter der Band, Günther Trabant, solistisch vorlegte und das gesamte Ensemble nach und nach mit einstimmte. Dann war Gänsehaut-Feeling garantiert.

Die Poesie der Songtexte berührt das Publikum

Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten, welcher Sinn und Zauber? Diese Frage trieb Frank Zimmer, Vorsitzender der Heimatfreunde, um. Denn manche Songs erzählen tolle Geschichten. Diese Geschichten wirklich zu verstehen, lohne sich. Und es sei viel einfacher mit einer deutschen Übersetzung, meinten Mitglieder der Heimatfreunde.

„Du wirst mich an diesem Tisch sitzen sehen/ Mit meinem Freund Fin und meinem Freund John./ Mein Freund Murdaney erzählt uns Geschichten/ von Dingen, die lange vorbei sind, lange vorbei.“ So heißt es in Dougie MacLean’s „Feel So Near“. „Ich fühle mich so nah am Heulen der Winde/ ich fühle mich so nah am Krachen der Wellen./ Ich fühle mich so nah an den Blumen auf den Feldern. / Ich fühle mich so nah.“ Uwe Forsch trug diesen wundervollen Song, begleitet auf seiner Gitarre, mit seiner einnehmenden Stimme vor, und Christina Zimmer interpretierte diese Poesie mit klarer Artikulation und guter Betonung in deutscher Sprache.

Liedtexte werden zu zauberhafter Dichtung

„Ganze Vampire laufen durch das Tal./ Sie ziehen nach Westen den Ventura Boulevard hinunter./Und alle bösen Jungs stehen im Schatten./Und die guten Mädchen sind mit gebrochenen Herzen zu Hause./ Und ich bin frei fallend…“ Wirkungsvoll, deutlich und laut interpretierte Zoe Nikolai diese Verse auf Deutsch, während Forsch im Hintergrund mit seiner Gitarre begleitete.

Ebenso machten die beiden Interpretinnen das begeisterte Publikum mit der zauberhaften Poesie von Songs wie „Homeward bound“ von Simon und Garfunkel, „Sweet Child Of Mine“ von Guns n’ Roses oder „Be Alright“ von Dean Lewis bekannt. Spirituelle Qualitäten hat sogar der U2-Song „Still Haven’t Found What I’m Looking For“, wenn es heißt: „Ich habe die höchsten Berge erklommen, und ich lief durch die Felder. Nur um bei dir zu sein. Ich sprach mit Engelszungen, ich hielt die Hand des Teufels, es war warm in der Nacht, ich war kalt wie Stein. Aber bis jetzt habe ich nicht gefunden, wonach ich suche.“ Mit diesen Worten traf Frank Zimmer ins Herz des Publikums.

Uwe Forsch beeindruckt mit eigenen Interpretationen

Mitten ins Herz der Zuhörer traf aber auch Uwe Forsch mit der Interpretation von Titeln der Red Hot Chili Peppers, der Rolling Stones („Honky Tonk Woman“) oder von Sting („Fragile“), wobei er die Songs aber nicht coverte, sondern seine eigene, individuelle Interpretation darbot. Ohne den Sound von „abgesägten Schrotflinten“ wie bei Guns n’ Roses, dafür mit viel Leidenschaft und Expressivität, mit ungekünstelter Intensität und musikalischer Feinfühligkeit in der Stimme. Respekt, dass er all diese Songs in den vergangenen beiden Wochen lupenrein eingeübt hat! Originalität besaßen auch Forschs eigene Songs. Die klangen überraschend frisch und unverbraucht und zeigten, dass er sich so langsam zu einem wahren Singer/Songwriter entwickelt.

Aufgrund der aktuellen Situation hatten die Sickingen Highlander das für September geplante, zweitägige Highland-Festival auf Burg Nanstein mit internationalen Musikgrößen streichen müssen. An seine Stelle war diese „kleine“ Variante gerückt.

Nils fragt: Was ist ein Dudelsack?

Ein Dudelsack ist ein Musikinstrument. Es besteht aus einem luftgefüllten Sack und mehreren Pfeifen. Deshalb nennt man ihn auch Sackpfeife. Der Spieler bläst durch das Anblasrohr Luft in den Sack. Er klemmt ihn dabei unter dem Arm ein, um Luft in die Pfeifen zu pressen. Eine der Pfeifen ist die Spielpfeife. Der Spieler öffnet und verschließt einige Löcher mit den Fingern und erzeugt so eine Melodie. Ähnlich wie bei einer Blockflöte. Dazu kommen ein paar Bordun-Pfeifen, meistens drei. Ihr Name kommt vom Bordun-Ton: Das ist ein tiefer Dauerton, der den typischen Klang des Dudelsacks ausmacht. In jeder Pfeife gibt es ein oder zwei Plättchen aus dünnem Holz. Die geraten durch die hindurchströmende Luft in Schwingung. Das ist ganz ähnlich wie bei der Klarinette. Der Dudelsack gehört deshalb zu den Holzblasinstrumenten. Ein Dudelsack kann ziemlich laut werden. Darum spielt man ihn eher im Freien. Dudelsackspieler trifft man oft in Pipe Bands an. In solchen Musikgruppen spielen auch Trommler mit. Die Trommler geben den Rhythmus an, damit die Dudelsackspieler im Tempo bleiben.