Kulturministerin Katharina Binz hat vergangenen Freitag die Kinoprogrammpreise des Landes Rheinland-Pfalz in Alzey verliehen. 100.000 Euro Preisgeld wurden in drei Kategorien verteilt. Dabei gingen die meisten Preise an die Provinz 80 GmbH, die das Union in Kaiserslautern und das Provinzkino Enkenbach betreibt.

Den mit 2000 Euro dotierten Hauptpreis fürs beste Kinder- und Jugendfilmprogramm bekam das Union-Kino. Das Kaiserslauterer Kino erhielt zudem einen zweiten und einen dritten Preis. Für das Hauptprogramm gab es 9000 Euro, hier lag die Eifel-Film Bühne aus Hillesheim vorn (10.000 Euro). In der Kurzfilmsparte gewann die Kreml Kulturhaus GmbH (Zollhaus, 1500 Euro) vor dem CinéMayence (Mainz,1250 Euro) und dem Union, das 1000 Euro erhielt.

18.750 Euro für die nächsten Programme

Das Enkenbacher Provinzkino wiederum wurde für sein Hauptprogramm mit 5000 Euro geehrt (sechster Rang) und für sein Kinder- und Jugendprogramm mit 1250 Euro (fünfter Platz) sowie für das Kurzfilmprogramm mit 500 Euro (sechster Platz). Ingesamt kann die Provinz 80 Programm-GmbH nun 18.750 Euro neu verplanen.

Mit ihrem herausragenden Programm „tragen die Programmkinos maßgeblich zur Lebens- und Erlebnisqualität in Rheinland-Pfalz bei“; sagte Ministerin Binz. „Kino steht für die Erweiterung des Horizonts, Überraschung, Vielfalt, Emotionen, Gemeinschaft und Nachhaltigkeit.“