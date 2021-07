Künstliche Intelligenz (KI) nutzen, um die Lehre an der Technischen Universität zu verbessern? Eine Förderung von Bund und Land soll das ermöglichen. Gut 1,6 Millionen Euro fließen dazu nach Kaiserslautern.

Bund und Länder haben die Förderinitiative „KI in der Hochschulbildung“ aufgelegt, deren Ziel es ist, Künstliche Intelligenz in Studium und Lehre verstärkt zu nutzen und mit KI die Bildungsangebote zu verstärken. In der ersten Förderrunde konnten sich vier rheinland-pfälzische Projekte mit einem Gesamtvolumen von 7,92 Millionen Euro durchsetzen. Neben der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern sind das die Hochschule Trier, die Universität Koblenz-Landau sowie die Hochschule Mainz.

KI soll Studienstart bei MINT-Fächern erleichtern

Die TU erhält 1,59 Millionen Euro, um ein „Individualisiertes und studienbegleitendes KI-ePortfolio für die Studieneingangsphase in MINT-Studiengängen“ (KI4TUK) aufzubauen. Dabei werden Methoden der psychometrischen Datenerfassung und -analyse durch sensorbasierte Daten zur Lernunterstützung genutzt. Weitere Details wurden in der Mitteilung nicht genannt.

„Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie. Sie wird unsere Zukunft entscheidend verändern“, sagte Wissenschaftsminister Clemens Hoch. Es sei ein großartiges Signal, dass die rheinland-pfälzischen Hochschulen so erfolgreich bei der Ausschreibung des Bund/Länder-Programms waren: „Das macht nochmals deutlich, dass wir in Rheinland-Pfalz in Sachen KI sehr gut aufgestellt sind.“