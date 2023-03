Paare aus fünf Bundesländern bereichern die Tanztage des TC Rot-Weiß Kaiserslautern. Geboten werden ausgezeichnete Leistungen, allerdings bei nicht immer großen Starterfeldern. Perfekt: Fabienne Schlicker und Yehor Boiko erhalten eine durchgehende Einser-Bewertung.

Der Tanz-Club Rot-Weiß Kaiserslautern hat es mal wieder geschafft: Die 24. „Katata“, die Kaiserslauterer Tanztage, sie sind Geschichte. Viele fleißige Helfer um den Sportwart des Vereins, um Michael Kraus, der als Turnierleiter quasi zwei Tage minutiös gefragt war, schnaufen durch. Die Tanzpaare aus Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg, dem Saarland und natürlich vom Tanzverband Rheinland-Pfalz sind wieder daheim, einige mit Pokalen, andere mit schönen Erinnerungen und manche mit der Hoffnung, beim nächsten Turnier wieder mit aufs Parkett zu können.

Das blieb dem TC Rot-Weiß-Tanzpaar Janika Trunov und Leon Lehmann (Jugend A Latein) verwehrt. Ausgerechnet vor heimischem Publikum konnten sie nicht starten. Janika hatte sich im Training am Fuß verletzt, nichts ging mehr.

Die Heimpaare verzaubern die Zuschauer

Bei Siglinde und Roland Frölich, da ging was, da ging sogar eine ganze Menge. Unterwegs in der Sonderklasse Master III Standard, in der auch die Vereinskollegen Brigitte und Mathias Krupp auf dem Parkett waren, verzauberten die Heimpaare die Zuschauer. Vom Langsamen Walzer, über den Tango, den Slowfox bis hin zum Quickstep, der Applaus wollte nicht enden und nahm beim Wiener Walzer mitsamt den Paaren gewaltig an Fahrt auf.

Die Stimmung in der Halle, sie war beeindruckend, es gab für kurze Zeit keine Krisen auf dieser Welt, es gab nur die Musik und die wundervollen Tänze. Das Ende kam für die Zuschauer irgendwie viel zu schnell. Die Tanzpaare und mit ihnen die angespannten, vom Rand der Tanzfläche unterstützenden TC Rot-Weiß-Tanztrainer Heinz Somfleth und Christoph Groß-Somfleth atmeten dagegen erst einmal durch, bevor die Wertungsrichter die Platzierungen verkündeten: Platz zwei für Siglinde und Roland Frölich, Brigitte und Mathias Krupp wurden Vierte. Ebenfalls in der Sonderklasse S Standard waren Petra Albrecht und Oliver Schmitt unterwegs. Sie belegten bei den Masters II Platz drei. Allerdings waren bei diesem Turnier nur drei Paare am Start, was die Leistung der Tanzpaare nicht schmälert.

Auch der Nachwuchs überzeugt

„Leider musste das ein oder andere Turnier abgesagt werden, manches war auch schwach besetzt“, bedauert TC Rot-Weiß-Sprecherin Astrid Kraayvanger, dass die Starterzahlen noch immer nicht das Vor-Corona-Niveau erreicht haben.

Erfreulich allerdings das Feld der Kinder D Latein. Neun Kinder-Tanzpaare standen auf der Fläche, zeigten was sie im Training gelernt hatten. Darunter auch Nicole und Dereks Dzalbe sowie Ameli Bab’yar mit Oleksii Dubchenko. Der Verein hat also auch ganz jungen Nachwuchs.

Das Turnier der Jugend C Standard wurde mit nur zwei Paaren ausgetragen. Kein Grund für die Paare, nicht alles zu zeigen. Das Heimpaar Marissa Theisinger und Eric Schumak wurde hier Zweiter. Die beiden traten aber nicht nur im Standard an, die beiden trainieren genauso die Lateintänze und gingen auch hier in die Turniere. Genau wie auch die Zwillinge Evelin und Dennis Zarik. Sie holten sich im Standard Junioren I D den Sieg und zeigten auch bei den Lateintänzen, was sie draufhaben. Für beide Paare gilt, sie müssen sich im Training mit immerhin acht unterschiedlichen Tänzen, Rhythmen und Choreografien auseinandersetzten, alles auf den Partner abstimmen und vor den Wertungsrichtern perfekt aufs Parkett bringen.

Viele junge Helfer

Genau das gelangen Fabienne Schlicker und Yehor Boiko. Die beiden Lateintänzer holten sich mit perfekten Darbietungen den Sieg im Turnier der Jugend/Hauptgruppe A. Sie setzten sich mit einer durchgehenden Einser-Bewertung in allen Tänzen (Samba, Cha Cha, Rumba, Paso Doble, Jive) an die Spitze des Turniers. Leon Lehmann, der ja ohne seine verletzte Partnerin Janika Trunov nicht mittanzen konnte, feuerte seine Vereinskollegen vom Rand her lautstark an. Tolle Einstellung.

Voll dabei und doch nicht auf der Fläche waren auch die TC Rot-Weiß-Lateintrainer Alina Biefeld und Thomas Kulesov. Während Alina Biefeld nebenbei noch schnell die Tänzerinnen schminkte, sorgte Thomas Kulesov für die richtige Musik, die stets auf zwei Flächen die Paare in Schwung brachte.

Es waren zwei Turniertage mit schönen Erfolgen und mit vielen jungen Helfern, die sich in den Dienst des Vereins, in die Sache des Tanzes stellten, am Protokoll oder als Beisitzer engagierten. „Mega“, bewertete Astrid Kraayvanger diesen nicht selbstverständlichen Einsatz.

TC Rot-Weiß Kaiserslautern Ergebnisse

Standard

Jug I D 1. Evelin/Dennis Zarik

Jug C 2. Marissa Theisinger/Eric Schumak

Hgr II C 1. Jennifer Fauß/ Jonas Clos

Hgr C 2. Marissa Theisinger/Eric Schumak

Masters C III 2. Bettina/Joachim Profit

Masters S II 3. Petra Albrecht/Oliver Schmitt

Masters S III 2. Siglinde/Roland Frölich

4. Brigitte/Mathias Krupp

Latein

Hgr B 3. Una Siljdedic/Elias Renner

4. Marissa Theisinger/Eric Schumak

Hgr/Jug A 1. Fabienne Schlicker/Yehor Boiko

Jug I B 2. Evelin/Dennis Zarik.