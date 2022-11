Tabellenführer SC Siegelbach kam bei seinem Jahresabschluss in der Frauen-Verbandsliga Südwest zu einem weiteren Kantersieg. Der 1. FFC Kaiserslautern musste gar nicht erst auf den Platz, bekommt aber dennoch drei Punkte gutgeschrieben, weil der Gegner nicht antrat.

Erster gegen Letzter. Die Vorzeichen waren schon eindeutig, und genauso sollte das Spiel des SC Siegelbach gegen den 1. FFC Ludwigshafen dann auch laufen. Die Gäste waren abermals nur auf Schadensbegrenzung aus, hielten aber gerade mal bis zur achten Minute die Null. Celine Spielberger konnte im Strafraum nur durch ein Foul gebremst werden, den fälligen Strafstoß verwandelte Steffi Müller zum 1:0. Weil Chiara Mayer im Tor der Gäste Schüsse von Louisa Moser und Amelie Matheis abwehrte, dauerte es bis zur 38. Minute, ehe das überfällige 2:0 fiel. Einen gut getimten Eckball von Moser vollendete Maja Metzger erfolgreich. Und nur drei Minuten später legte Siegelbach noch einmal nach. Ein Schuss von Johanna Hubele prallte vom Pfosten ab und landete bei Luca Keller, die zum 3:0 einschoss.

Die zweite Halbzeit war noch keine vier Minuten alt, da führte ein bekanntes Muster zum Erfolg: Ecke Moser, Schuss Hubele, 4:0! Diese schnürte dann nach ziemlich genau einer Stunde ihren Doppelpack: Nach starker Vorarbeit von Sabrina Braunschweig ließ sie der Torhüterin aus Ludwigshafen abermals keine Chance. Nachdem sie zunächst eine Gegenspielerin ins Leere laufen ließ, markierte Lena Zimmermann mit einem Schuss aus 15 Metern das 6:0 (81.) und nur eine Minute später traf eine Gästeakteurin bei einer Klärungsaktion unglücklich ins eigene Tor und somit auch zum 7:0-Endstand.

„Wir sind wieder geduldig geblieben und haben keinen Zweifel am Sieg aufkommen lassen. Glückwunsch an das Team, welches abermals hochkonzentriert war und so den sechsten Zu-Null-Sieg in Folge landen konnte. Jetzt können wir zufrieden die Winterpause genießen“, so SCS-Trainer Jesse Schaaf nach dem 13. Sieg im 13. Spiel.

Der 1. FFC Kaiserslautern hatte kurzfristig spielfrei, da der Gegner vom TSV Venningen/SV Herta Kirrweiler nicht angetreten war. Wenn das zuständige Sportgericht geurteilt hat, wandern die drei Punkte kampflos auf das Konto des FFC, der in der bereinigten Tabelle dann weiter punktgleich mit dem Tabellenzweiten SG Ingelheim/Drais ist und mit zumindest einem Punkt zum Jahresausklang gegen den FFV Fortuna Göcklingen (Sonntag, 15 Uhr) wieder auf Rang zwei springen kann.