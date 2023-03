Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Thomas Ruf ist seit 20 Jahren in Diensten des Blues aktiv, führt das angesehenste Blues-Label in Europa und hat eine geniale „Bustour“ zur Künstlerförderung erfunden: den Blues Caravan. Mit ausgesuchten Talenten zieht er umher. Beim Stopp in Kaiserslautern war das Kammgarn-Kasino gut besetzt.

Wer kennt das nicht; im Winter macht der altgediente Wagen gerne mal Mucken. Dem Blues Caravan erging es nicht anders. Hatte doch einer der drei eingeplanten Musiker nicht anreisen können.