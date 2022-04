Die Wanderwege „Käfer-Safari“ sowie der „Sportlehrpfad“ sind wieder begehbar, teilt die Verbandsgemeinde (VG) Bruchmühlbach-Miesau mit. Nach dem Wintereinbruch am Wochenende standen dort Aufräum- und Sicherungsarbeiten an, die schneller erledigt werden konnten, als zunächst angenommen – dank des Teams der Westpfalz Werkstätten Landstuhl, wie die VG betont. Ansonsten ist weiter Vorsicht im Wald geboten. Die Wege im „Belzmühltal“, in der „Elendsklamm“ und auf den Abschnitten des „Sagenhaften Waldpfades“ bleiben daher weiterhin gesperrt.