Jetzt kommt es doch nicht: Wegen einer geplanten Änderung des Landesglücksspielgesetzes sollten Ende Juni Spielotheken im Umkreis von 500 Metern zu Jugendeinrichtungen, Kitas und Schulen geschlossen werden. Zum Schutz der Jugend. Die neue Landesregierung hat das Vorhaben jedoch gekippt. Aber hätte ein solcher Beschluss überhaupt vor Sucht schützen können? „Ja, aber nicht nur“, sagt Sozialpädagoge Christoph Einig von der Fachstelle für Glücksspielsucht vom Haus der Diakonie.

Herr Einig, ist Glücksspielsucht in Zusammenhang mit Automaten oder Spielhallen überhaupt ein Thema bei Jugendlichen?

Auf jeden Fall. Zwar sind die Spielhallen erst ab 18 Jahren. Viele Klienten haben aber bereits vorher schon den Reiz, eine Spielothek zu besuchen. Manche berichten davon, dass sie sogar ihren 18. Geburtstag dort gefeiert haben und mit Punkt 18 Jahren angefangen haben, Glücksspiel zu nutzen.

Besteht bei jungen Menschen in größeres Suchtpotenzial als bei Erwachsenen? Warum ist das so?

Auf jeden Fall ist bei Jugendlichen die Sehnsucht nach Erfolg stärker ausgeprägt. Das Belohnungsgefühl ist in dieser Phase sehr wichtig. Zusätzlich wird bei der Gehirnumformung in der Pubertät das Areal, welches uns befähigt, langfristige Ziele anzugehen und Impulse zu kontrollieren, stark belastet. Es ist in dem Moment nicht so gut aktiv, was Jugendliche extrem anfällig macht. Zudem werden die Gäste in Spielotheken hofiert. Das kann für junge Erwachsene Anreize schaffen. Den Leuten wird etwas geboten. Es sind keine düsteren Spelunken mehr.

Was zieht Jugendliche Ihrer Erfahrung nach überhaupt in Spielhallen und an Automaten?

Bei Jugendlichen ist zum einen Gruppendruck ein Thema. Oft gehen sie in der Gruppe das erste Mal in die Spielhalle. Speziell beim Glücksspiel ist es außerdem die Hoffnung auf Gewinn. Kommt der erste Gewinn dann, ist es der Dopaminausstoß ein unglaublicher Push im Gehirn. Viele meiner Klienten vergleichen das Gefühl in der ersten von drei Suchtphasen mit einer Liebesbeziehung: Das erste Kennenlernen, das Verlieben, der erste Kuss.

Geld zu gewinnen hat in dem Alter zusätzlich einen unglaublichen Reiz und das in dem Zusammenhang mit der Atmosphäre: Man ist wie in einer anderen Welt. Beim Glücksspiel kommen die Leute auch stark darüber ins Grübeln, wie sie mit einer Strategie Erfolg haben können. Bei den Betroffenen ist oft das Gefühl da, sie könnten die Ausschüttung beeinflussen.

Welche Anzeichen für Automaten- oder Casinospielsucht gibt es denn überhaupt bei Jugendlichen?

Es ist schwierig, weil es eine sehr versteckte Sucht ist. Es ist nicht wie bei Alkohol oder Drogen, die man jemandem ansieht. Im Nachhinein berichten Eltern oft, dass das Kind viel neben der Schule geschuftet hat, aber trotzdem nie Geld zur Verfügung hatte. Das kann aber auch andere Gründe haben, genauso wie eine Verschlossenheit gegenüber den Eltern in dieser Phase.

Der Leidensdruck ist auf beiden Seiten oft sehr groß, weil oft Lügen eine Rolle spielen: Nicht nur die Belogenen belastet die Situation, sondern auch den Süchtigen, weil eine Lüge die andere ergibt. Für Freunde ist es hingegen weniger schwer, weil sie mitkriegen, dass jemand nicht mehr an Unternehmungen teilnimmt, weil das Geld fehlt. Oft sind sie am Anfang zusammen hingegangen und auf einmal geht derjenige nur noch alleine.

Hätte es denn aus Ihrer Sicht etwas gebracht, Spielhallen beispielsweise im Umkreis von 500 Metern um Schulen zu schließen?

Wenn das Gesetz wirklich in dieser Form gekommen wäre, dann hätte es schon einen großen Einfluss gehabt. Ich glaube tatsächlich, dass den Jugendlichen damit geholfen wäre, weil die schnelle Verfügbarkeit genommen wird. Dieses ständige vor Augen haben und diese Griffnähe sind etwas ganz Entscheidendes. Das hat man vergleichsweise beim Tabak gemerkt: Als strengere Regeln etabliert wurden, war es plötzlich nicht mehr nur cool zu rauchen. So ist es beim Glücksspiel auch: Je liberaler der Markt wird, desto mehr wird er genutzt.

Hätte das gereicht, um das Suchtpotenzial einzudämmen oder gibt es weitere problematische Faktoren?

Natürlich gibt es weitere Faktoren, wie das Elternhaus, wenn dort bereits Kontakt zu Glücksspielen bestand. Außerdem spielt Werbung eine große Rolle. Glücksspieler spricht der starke Reiz sofort an, der von bestimmten Sendern mit diesen Werbebeiträgen ausgesendet wird.

Auch die unheimlich schnelle Spielabfolge der Automaten ist relevant: Sie müssten langweiliger gemacht werden. Oft kann man gar keine reflektierte Entscheidung treffen, ob man das nächste Spiel noch machen will. Auch die vielen Gewinne sind problematisch, weil wir die Gewinne mehr speichern als die Verluste. Das weiß die Glücksspielindustrie einzusetzen. Aber man muss auch sagen, dass der Jugendschutz in Rheinland-Pfalz gut eingehalten wird.

Welche Rolle rechnen Sie Online-Casinos zu, wenn das Gesetz umgesetzt worden wäre?

Ich merke, dass die aktuelle Schließung der Spielotheken im Lockdown für die klassischen Automatenspieler eine extreme Erleichterung ist. Die meisten sind nicht auf Online-Spiele gewechselt. Klar, es gibt auch Leute, die beides nutzen oder die in der Krise das Spielen online begonnen haben. Wir rechnen damit, dass in absehbarer Zeit ein großer Schwung auf die Beratungsstellen zukommt. Ob das immer die gleichen Menschen sind oder ob das ganz andere Menschen anspricht, dafür habe ich noch kein Gespür. Eins ist schon klar: Online wird ein großer Markt werden.