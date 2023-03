Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Deutschen Mannschaftswettbewerb Schwimmen der Jugend (DMSJ) stand im Staffelwettkampf in den Altersklassen Jugend A bis Jugend in Völklingen der Endkampf zwischen Staffeln aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz an. Erfolgreich mitgemischt haben auch die Teams des Kaiserslauterer Schwimmsportklubs KSK.

Eine spitzen Leistung zeigte die männliche Jugend D (2011/ 2012), sie gewann den Wettkampf. Die männliche Jugend C (2009/ 2010) und die männliche Jugend B (2007/ 2008) belegten jeweils den zweiten