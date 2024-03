Bei den offenen deutschen Meisterschaften der Martial Arts Association International (MAA-I) steht am Ende Joshua Crofoot vom Budokan Kaiserslautern an der Spitze. Der Taekwondo-Sportler war bei der Meisterschaft im bayrischen Wertheim in der Kategorie Formen-Hardstyle-Meisterklasse erfolgreich.

Es sei ein sehr intensiver Wettbewerb, mit freundlicher Atmosphäre, Fairplay und Sportlichkeit gewesen, fasst der neue deutsche Meister seine Turniereindrücke zusammen. Dazu gehörten auch harte Kämpfe, die ihm die Gegner in der Meisterklasse lieferten. Sie konnten Joshua Crofoot allerdings nicht gefährden. Das Publikum beim international besetzten Turnier feierte den Taekwondo-Kämpfer aus Kaiserslautern, der sich mit großem Abstand zum Titel kämpfte.