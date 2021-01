In dieser Woche finden nur zwei Veranstaltungen des „Kultur-Livestreams“ in der Lauterer Fruchthalle statt. Am Freitag steht ein Konzert der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz an.

Auch dieses Musikereignis geht ohne Publikum über die Bühne und wird live im Internet übertragen. Am Freitag, 17 Uhr, stimmt die Staatsphilharmonie unter Leitung von Jader Bignamini zunächst eine d-moll-Serenade von Dvorak an. Außerdem steht Mozarts große Sinfonie Nr. 40 in g-moll auf dem Programm.

Bereits am Donnerstag, 17 Uhr, bietet der „Livestream“ ein Wiederhören mit einem renommierten pfälzischen Jazz-Trio: Wieder einmal finden sich der Lauterer Pianist Volker Klimmer, Trompeter Ralph „Mosch“ Himmler und der Bassist Wolfgang Janischowski zusammen. Sie sind einzeln und gemeinsam „seit langem weit über die Region hinaus bekannt“, wie es in der Ankündigung heißt: „Das Trio hofft, dass der Funke von der leeren Fruchthalle bis in die Wohnzimmer überspringt, sozusagen ein Wohnzimmerkonzert live frei Haus.“

Die „Streams“ aus der Fruchthalle sollen frei schaffenden Künstlern der Region trotz Corona die Möglichkeit zu Bühnenauftritten geben. Die symbolische Gage wird durch Spenden der Zuschauer aufgerundet (Stadt Kaiserslautern, Iban DE69 5405 0110 0000 1146 60, Verwendungszweck „Kulturlivestream“). Die „Livestreams“ sind im Internet über die „Herzlich-digital“-Seiten auf Youtube und Facebook abrufbar.