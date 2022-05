Das internationale IT-Dienstleistungsunternehmen CGI gründet in Kaiserslautern einen neuen Standort und sucht dafür Mitarbeiter. Das Unternehmen habe das wirtschaftliche Potenzial der Region erkannt und wolle als wichtiger Arbeitgeber für Stadt und Region auftreten, wie es mitteilt.

Es sei eine enge Zusammenarbeit mit den ansässigen Forschungsinstituten und Hochschulen geplant, um innovative Projekte sowie die Technologien von morgen „made in Kaiserslautern“ zu verwirklichen. In einem ersten Schritt werde CGI bis zu 200 neue Stellen besetzen, langfristig soll eine höhere dreistellige Mitarbeiterzahl erreicht werden. Das Unternehmen werde zukünftig in Kaiserslautern Projekte und Services in den Schwerpunktbranchen Financial Services, Transport, Logistik und Public bedienen sowie Lösungen in Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz, Intelligent Automation oder Data Engineering und Analytics entwickeln.

Neben dem neuen Projektstandort ist auch ein Innovation Technology Campus vorgesehen. Mit dieser Ideen- und Innovationsschmiede will CGI Studierenden die Möglichkeit bieten, sich mit zukunftsweisenden Themen und neuen Technologien auseinanderzusetzen, sich aktiv in Kundenprojekte einzubringen und wertvolle Praxiserfahrungen zu sammeln.

„Kaiserslautern ist mit seiner exzellenten Bildungs- und Forschungslandschaft und einer stark ausgeprägten Innovations- und Transformationskultur ein idealer Standort für CGI“, erklärt Markus Nickolaus, Vice President Consulting Services bei CGI. 30 Jahre nach Abschluss seines eigenen Studiums an der Technischen Universität Kaiserslautern freue er sich darauf, hier einen erfolgreichen und attraktiven CGI-Standort aufzubauen, schildert Nickolaus. Das Unternehmen CGI ist ein kanadischer internationaler IT-Dienstleister, der seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada, hat.