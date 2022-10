Rolf Arnold, Seniorprofessor der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern, wurde eine internationale Ehrung zu Teil.

Der ehemalige Wissenschaftliche Direktor des Distance and Independent Studies Center (DISC) ist Ende September in die internationale Hall of Fame for Adult and Continuing Education aufgenommen worden. Diese ehrt Wissenschaftler, die international herausragende Beiträge zur Entwicklung der Erwachsenenbildung geleistet haben.

Die Auszeichnung wurde Arnold in der irischen Universitätsstadt Cork im Rahmen der „ASEM-Lifelong Learning Week 2022“ verliehen. Begründet wurde die Aufnahme Arnolds in die Hall of Fame mit seinen zahlreichen Forschungsbeiträgen zur Theorie und Praxis der Erwachsenen- und Berufsbildung, die in Europa sowie weltweit aufgegriffen wurden. Ebenso mit seinem Wirken in Ländern Lateinamerikas, Afrikas und Asiens. Betont wurde weiter seine Leistung beim Aufbau und der Gestaltung des DISC an der TU Kaiserslautern, welches unter seiner Leitung Partner bei der Entwicklung des ersten „European Masters for Adult Education“ gewesen ist.

Mit seinem Statement „Wissen ist keine Kompetenz, man kann viel wissen und nichts können!“ habe er den Blick geweitet und Schulen, Erwachsenenbildungseinrichtungen sowie Hochschulen auf den Weg gebracht, sich stärker um die Persönlichkeitsbildung sowie die Haltungen und das Können ihrer Lernenden und Absolventen zu kümmern.

Seine persönliche Ehrung ist für Arnold auch eine hohe Anerkennung für die an der TU Kaiserslautern realisierten innovativen Angebote für das lebenslange Lernen Erwachsener. Heute bietet das DISC, das in diesem Jahr auf sein 30-jähriges Bestehen blicken kann, 27 Masterprogramme an. Die Einrichtung hat mehrere 10.000 Studierende weitergebildet und zu Masterabschlüssen geführt. „Kaiserslautern wurde dadurch zu einem Zentrum der wissenschaftlichen Weiterbildung in Deutschland und Europa“, so Arnold.

Rolf Arnold, Jahrgang 1952, war von 1990 bis 2019 Inhaber des Lehrstuhls für Pädagogik, insbesondere Berufs- und Erwachsenenpädagogik, an der TU Kaiserslautern. 2017 wurde ihm die Ehrendoktorwürde der Universität de Vest in Terneswar (Rumänien) zuteil.