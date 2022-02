Wer auf dem Einsiedlerhof wohnt oder arbeitet und sich bislang noch nicht hat gegen das Coronavirus impfen lassen, hat dazu nun die Gelegenheit. Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz macht am Dienstag, 15. Februar, Station am Bürgerhaus (Kaiserstraße 59). Von 9 bis 17 Uhr werden hier für alle Interessierten Impfungen ohne vorherige Anmeldung angeboten. Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen sind möglich. Es stehen die Vakzine der Hersteller Johnson & Johnson, Biontech und Moderna zur Verfügung. Personen ab zwölf Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten eine Schutzimpfung erhalten. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren können mit einer schriftlichen Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten das Impfangebot wahrnehmen. Impflinge bis zum 30. Lebensjahr erhalten grundsätzlich Biontech, ältere im Regelfall Moderna oder Johnson & Johnson. Wer sich impfen lassen will, muss seinen Ausweis mitbringen.