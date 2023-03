Ein Holzunterstand neben der protestantischen Kirche in Alsenborn ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag abgebrannt. Gegen 22.30 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle von Anrufern über den Brand des Schuppens in der Rosenhofstraße informiert, meldet am Sonntag die Polizei. „Da zunächst nicht klar war, ob der Unterstand direkt an die Kirche grenzt, wurden starke Kräfte an den Brandort entsandt.“ Nach Eintreffen der Helfer konnte aber in puncto auf eine mögliche Brandausbreitung auf das Kirchengebäude schnell Entwarnung gegeben werden, denn der Schuppen steht nicht dicht neben der Kirche. Die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn brachte das Feuer rasch unter Kontrolle. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar. Ob Brandstiftung oder ein technischer Defekt an der Beleuchtung in Betracht kommen, wird das Fachkommissariat, das die Ermittlungen aufgenommen hat, untersuchen.