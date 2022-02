Wer sich neben dem Beruf weiterqualifizieren möchten, kann sich am Mittwoch, 9. Februar, um 17 Uhr von zu Hause oder aus dem Büro über MBA-Fernstudiengänge informieren: Die Hochschule Kaiserslautern, Campus Zweibrücken, lädt zu einem Online-Meeting ein.

Das Studiengangsteam stellt die Studieninhalte, Abläufe, Organisation und Zugangsvoraussetzungen der viersemestrigen MBA-Studiengänge Vertriebsingenieur/in, Marketing-Management, Motorsport-Management, Sport-Management, Innovations-Management und Intelligent Enterprise Management vor. Die Teilnehmenden können per Live-Chat Fragen zu den Angeboten stellen. Interessenten sollten sich bei Bianca Welsch unter welsch@ed-media.org anmelden, um den Zugangslink zu der Web-Veranstaltung zu bekommen.

Die Fernstudiengänge richten sich an Berufstätige, die sich neben dem Job weiterqualifizieren und auf eine Führungsposition im mittleren und gehobenen Management vorbereiten möchten. Die flexiblen Formate sind auf die Bedürfnisse von berufstätigen Studierenden zugeschnitten. Präsenzveranstaltungen, die in der Regel freitags und samstags drei- bis viermal im Semester stattfinden, sind zunehmend als Hybridveranstaltung möglich. Unternehmen schätzen und unterstützen ihre studierenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, zumal das neu erlernte Wissen direkt in die berufliche Praxis umgesetzt werden kann.

Für Kurzentschlossene gibt es noch freie Plätze, eine Anmeldung ist noch fürs Sommersemester 2022 möglich. Die Hochschule Kaiserslautern, Campus Zweibrücken, führt die Fernstudiengänge in Kooperation mit dem zfh (Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund) in Koblenz durch. Beim zfh können sich Studieninteressierte online bewerben unter www.zfh.de/anmeldung. Weitere Informationen gibt es auch unter: https://mba.bw.hs-kl.de.