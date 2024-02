Der TuS Hohenecken setzt weiter auf Benny Hassenfratz. In der Winterpause verlängerte der stark abstiegsbedrohte Fußball-Verbandsligist den Vertrag mit seinem Trainer.

Wie der Leiter der Fußballabteilung des TuS Hohenecken, Harry Milster, der RHEINPFAlZ mitteilte, werde Benny Hassenfratz auch in der kommenden Saison 2024/25 die Mannschaft coachen. Hassenfratz übernahm in der Spielzeit 2019/20 den Trainerposten beim TuS und stieg mit der Mannschaft von der Landes- in die Verbandsliga auf.

Ob seine Truppe aber in der nächsten Runde auch noch in der Verbandsliga spielt, ist fraglich. Beendete der TuS doch mit mageren zwölf Punkten aus 17 Spielen als Tabellenletzter den ersten Saisonteil.

Bevor es für die Hohenecker am 25. Februar beim SV Hermersberg wieder um Punkte gegen den Abstieg geht, bestreiten sie ein Testspiel gegen einen renommierten Gegner. Am kommenden Samstag (17. Februar, 14 Uhr) empfangen sie das Oberligateam des FK Pirmasens. Dabei kommt es zum Wiedersehen mit Sergen Tok. Der Stürmer schoss in der vorigen Saison im Abstiegskampf noch wichtige Tore für den TuS, trägt jetzt aber das Trikot des FKP.