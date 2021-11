Die Fahrt nach Tampere, Finnland, hat sich für den Karateverein Budokan Kaiserslautern absolut gelohnt. Bei der Finnish-Open war Julian Hadizadeh bei keinem Start zu bremsen und auch nicht zu besiegen.

Der amtierende Deutsche U18-Kata-Meister Julian Hadizadeh entschied in Finnland sowohl die U18 als auch die U21 und am Ende noch die Leistungsklasse für sich und krönte sich mit drei Goldmedaillen. Die mit nach Tampere gereisten Trainer Sandra und Marcus Gutzmer sahen auch ihre Budokan-Karateka Annika Faul überzeugen. Faul zog in der Kata U16 bis ins Finale ein, verließ im Endkampf mit der Kata Chatanyara no Kushanku erneut siegreich die Matte und sicherte somit die vierte Goldmedaille für den Lautrer Verein. Mit der Bilanz von vier Siegen, war der Budokan in der Kata-Gesamtwertung der erfolgreichste Verein.