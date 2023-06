Wer sich noch nicht für eine passende Ausbildungsstelle entscheiden konnte, könnte auf Deutschlands höchstem Fußballberg fündig werden. Im Fritz-Walter-Stadion präsentieren sich 130 Ausbildungsbetriebe aus der Region, um mit Interessenten ins Gespräch zu kommen.

Schon zum 13. Mal findet die große Ausbildungsbörse der Agentur für Arbeit und des 1. FC Kaiserslautern auf dem „Betze“ statt. Am Mittwoch, 5. Juli, haben alle Ausbildungssuchenden die Chance, 130 Betriebe aus der Region kennenzulernen und sich so ein besseres Bild vom möglichen Ausbildungsbetrieb und Ausbildungsberuf zu verschaffen. Los geht es um 9 Uhr, das Ende der Messe in der Ost- und Südtribüne des Stadions ist für 16 Uhr geplant.

„Auch in diesem Jahr können wir jungen Menschen wieder mit unserer großen Ausbildungsmesse die Gelegenheit geben, sich ganz persönlich mit den Anforderungen verschiedenster Berufe und Branchen vertraut zu machen“, freut sich Peter Weißler, Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens. Es sei ihm ein wichtiges Anliegen, den regionalen Unternehmen eine Plattform zu bieten, um sich und die freien Ausbildungsstellen präsentieren zu können, so Weißler weiter. FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen betont: „Talente gibt es nicht nur im Sport. Aber Talente müssen erkannt und vor allem gefördert werden. Daher ist das Thema Ausbildung beim FCK schon immer ein wichtiges Thema.“

Neben den verschiedenen Betrieben erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. So wird es unter anderem Vorträge und Workshops rund um die Themen Ausbildung und Bewerbung geben, einen „Bewerbungsmappen-Check“ durch Experten der Berufsberatung, Informationen zu dualen Studiengängen sowie Gewinnspiele und eine Autogrammstunde mit einem FCK-Profi. Die Workshops finden im Workshop-Bus der Berufsberatung zwischen Osttribüne und Trainingsplatz im Außenbereich des Stadions statt. Treffpunkt ist jeweils zehn Minuten vor Beginn am großen Messestand der Berufsberatung.

Alles Wissenswerte rund um die Veranstaltung, der Messeplan, eine Liste aller Aussteller, die vorgestellten Ausbildungsberufe und Studiengänge sowie das Rahmenprogramm sind im Internet unter ausbildungsbörse-kaiserslautern.de zu finden.