Ein Verletzter sowie ein Auto mit Totalschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag auf der L500 zwischen Trippstadt und Stelzenberg ereignete. Wie die Polizei berichtet, war ein 35-jähriger Mann mit seinem Wagen auf der Straße in Richtung Stelzenberg unterwegs. Vermutlich weil die Fahrbahn aufgrund der winterlichen Witterung glatt war, verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto. Er kam von der Straße ab und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Der 35-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand Totalschaden in vierstelliger Höhe.