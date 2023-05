Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war ein bewegender Moment für Robin Muth, die Rückkehr zu seinem alten Verein im neuen Trikot. Plötzlich spielte er für den 1. FC Kaiserslautern auf dem Platz des TuS Mechtersheim, den er nur zu gut kannte, Das Ende hatte er sich allerdings ein bisschen anders vorgestellt.

Freitagabend, das Flutlicht leuchtet. Robin Muth lässt seinen Blick über den Platz an der Kirschenallee schweifen und versucht zu verarbeiten, was er in den vergangenen 90 Minuten erlebt