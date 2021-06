Auf der Couch lässt sich die Vernetzung der beiden Gehirnhälften in wenigen Minuten trainieren. Die Übung ist ideal für zwischendurch.

Die linke Gehirnhälfte ist für analytische Denkprozesse und Zahlen, die rechte eher für ganzheitliches Erfassen und Intuition zuständig. Eine Reihe von Wissenschaftlern vermutet, dass vor allem solche Menschen erfolgreich handeln beziehungsweise kreativ sind, bei denen die linke und die rechte Gehirnhälfte gut miteinander kommunizieren. Also wenn sich im Gehirn systematisches Denken (linke Gehirnhälfte) und Intuition (rechte Gehirnhälfte) miteinander verbinden.

Um die Vernetzung unserer Gehirnhälften zu stärken, gibt es mehrere Möglichkeiten:

•

Mind Mapping (visualisiert und strukturiert „chaotische“ kreative Gedanken) •

Tätigkeiten durchführen, die beide Gehirnhälften gleichzeitig ansprechen (beim Lernen auf und ab gehen) •