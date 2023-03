Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rechte Derbystimmung will sich diesmal nicht einstellen. Zu ungleich scheint das Kräfteverhältnis zu sein, wenn am Sonntag um 14.30 Uhr die beiden Kaiserslauterer Fußball-Verbandsligisten aufeinandertreffen. Empfängt doch der im Tabellenkeller festsitzende TuS Hohenecken den souveränen Spitzenreiter SV Morlautern.

Was der SV Morlautern am vergangenen Mittwoch zu Hause gegen die SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach aufführte, dürfte bei seinen Konkurrenten in der Gruppe eins der Verbandsliga mehr