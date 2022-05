Bei einem Frontalzusammenstoß haben sich zwei Personen verletzt und es entstand hoher Sachschaden. Wie die Polizei berichtet, war ein 33-Jähriger am Donnerstagmorgen mit seinem Auto auf der B270 unterwegs. Er kam von Hirschhorn und fuhr in Richtung Olsbrücken. Kurz vor dem Ortsausgang überholte die Fahrerin eines entgegenkommenden Hondas einen anderen Wagen. Die 30-Jährige konnte nach dem Überholvorgang nicht mehr rechtzeitig auf den rechten Fahrstreifen wechseln und stieß mit dem Mercedes des 33-jährigen frontal zusammen. Beide wurden leicht verletzt. Rettungskräfte versorgten sie an der Unfallstelle und brachten sie dann ins Krankenhaus. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von etwa 14.000 Euro. Zeugen berichteten, dass die Frau schon ab Wolfstein durch ihre riskante Fahrweise aufgefallen sei und eine rote Ampel überfahren habe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf die 30-Jährige kommt unter anderem ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.