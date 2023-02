Auf der Landstraße zwischen Schneckenhausen und Otterberg ist es am Dienstagnachmittag zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos gekommen. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt, berichtet die Polizei. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen überholte die 58-Jährige zwei Fahrzeuge, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Ihr Wagen prallte frontal mit dem Auto einer entgegenkommenden 30-Jährigen zusammen. Die 58-jährige Frau wurde in ihrem Fahrzeug einklemmt. Feuerwehrleute befreiten sie aus dem Wagen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die 30-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon. Den Beteiligten wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Die Unfallwagen wurden sichergestellt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 24.000 Euro. Ein Gutachter ist mit der Untersuchung des Unfallhergangs beauftragt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.