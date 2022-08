Er ist immer für außergewöhnliche Kunstevents gut: Der Kairoer Fotograf Hamdy Reda. Seit über zehn Jahren ist er immer wieder in der Barbarossastadt aktiv und er hat mit weiteren Fotografen wie Jörg Heieck oder Thomas Brenner zusammengearbeitet. Nun hat er sich mit zwei ägyptischen Künstlern zusammengetan und ist im Café des interkulturellen Vereins „Vielfalter“ zugange.

„Isolationsriten“ heißt Redas neues Foto- und Kalligraphieprojekt, das in mehreren Stufen über mehrere Jahre lief und die Kunst der Fotografie mit der der arabischen Kalligraphie aus der Feder von Samuel Ismail mischt. Die Eröffnung ist am Samstag um 19 Uhr bei „Vielfalter“ in der Pirmasenser Straße 20 a . Mit dabei ist der Musiker Ismail Fawzi. Als Anregung fürs Projekt dienten übrigens mystische Sufi-Texte. Sicher eine interessante Alternative zum röhrenden Hirsch überm jagdgrünen Sofa.

Kirchheimbolanden hat dieser Tage ganz schön was zu bieten. Am Freitagabend läuft dort eine große Kulturnacht – bei der beispielsweise ab 17.30 Uhr in der Orangerie an der Stadthalle aus aktuellem Anlaß eine Schau namens „Krieg und Frieden“ eröffnet wird. Ab 20 Uhr spielt dann die Combo Good Ol’ Boys im Connemara Irish Pub in der Schloßstrasse 29. Und morgen brummt’s eh in Kibo. Denn dann läuft das beliebte Residenzfest mit einem großen Veranstaltungsprogramm.

Das Irish House an der Eselsfürth hat die Wettervorhersage studiert und weicht morgen ab 19 Uhr lieber in seinen Biergarten aus. Unter freiem Himmel tritt dann die Band Acoustic Nation mit einem modernen Popprogramm auf.

Im Otterberger Hof Jörg läuft morgen ab 17.30 Uhr eine große Kunstveranstaltung: mit inszenierter Fotografie von Thomas Brenner, verschiedenster Malerei sowie Mixed-Media-Kunst. Dazu gibt’s Pop- und Rock, Piano- und Handpan-Musik. Anfahrt und weitere Infos im Netz unter www.gugge-mol-kunschd.de.

Ein Eckchen handfester wird sicher beim Rodenbacher Waldfest (in Rodenbach ausgeschildert) gefeiert. Selbiges geht von Samstag, 19 Uhr, bis Sonntagabend über die Bühne. Für Musik sorgen die Hosseplätscher, die Gruppe Partymotion und die Waldfestmusikanten.

Fischbach bei Hochspeyer steht am Samstag ab 18 Uhr auch ganz im Zeichen der Kunst. Bei der Schau „KuFisch“ im und vor dem Bürgerhaus zeigen acht Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeiten. Dazu gibts Musik vom Trio Kleeberger/Sprengart auf Saxophon und Klavier.

Das Programm auf dem Minigolfplatz am Kaiserslauterer Gelterswoog : Am Freitag ab 18 Uhr kommt der Soul- und Popspezialist Myk Sno, am Samstag ab 18 Uhr ist der Gitarrist Rob Somerville zu Gast und am Sonntag ab 15 Uhr kann man den akustischen Rocknummern des Trios Dressinger Acoustic Jam lauschen. Der Eintritt ist frei und der Gelterswoog ein klassisches Ziel für Radfahrer mit oder ohne Akku.

Wer am Sonntag nach Abwechslung sucht, für den empfiehlt sich ein Ausflug in den Kreis Kusel. Von 11 bis 18 Uhr zeigt Judith Boy im Körborner Burggraben 2 ihre abgespacte Kunst. Und da die Burg Lichtenberg nur ein paar Meter weit weg ist, kann man den Kunstausflug gleich noch entsprechend erweitern.

Sie sitzen lieber als zu wandeln? Im Broadway Kino in Ramstein läuft am Sonntag um 16.15 Uhr der Film „Namaste Himalaya“, im dem Michael Moritz aus Steinwenden und seine Gefährtin Anna Baranowski erzählen, wie aus Stillstand Wachstum wurde.

In Kusel direkt, genauer im Kinett am Hofacker 11, ist am 16. August was geboten. Die kanadische Band Thus Owes spielt ab 20 Uhr melancholische und leicht psychedelische Independent Music. Karten und Infos unter www.schalander-kusel.de.

Am Donnerstag, 18. August, gibt’s ab 17 Uhr eine weitere Ausgabe der „Lautrer Sommernacht“. Diesmal geht der Spaß am Riesenbrunnen in der Riesenstraße über die Bühne, Jens Vollmer, Martin Preiser und Sonja Volz von Brassmachine versuchen's mit Rock, Pop & Soul.

Auch am 18. August, aber erst ab 20 Uhr, steht eine Ausstellungseröffnung im AmWebEnd in der Richard-Wagner-Straße 55 an. Die Biologin Siglinde Gramoli zeigt Lichtinstallationen und Lampenobjekte unter dem Titel „Biodiverse Life“. Dabei nimmt sich die Frau besonders der außergewöhnlichen Darstellung von Insekten an. Also: Fliegenpatsche zuhause lassen! Und viel Spaß allerseits!