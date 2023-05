Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es waren die Zeiten der Kassettendecks, der Schlaghosen und der Mittelscheitel. Ein paar Jahre später ging’s dann um New Wave, Karottenhosen und Schulterpolster. Die Rede ist von den 1970ern und 1980ern. Zeiten, in denen musikalisch und überhaupt kulturell ganz schön was los war. Wer sich gerne daran erinnert oder einen Eindruck davon haben will, ist dieser Tage in der Lauterer Fruchthalle am richtigen Ort.

Ab dem 5. Mai bis Anfang Juni wird nämlich in der Fruchthalle die Ausstellung „Plastiktanz und Kassettenliebe“ gezeigt. Mit Independent-Kunst einer Lina L.-L. Die gute Frau