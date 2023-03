Das Freizeitbad Azur in Ramstein-Miesenbach bleibt bis einschließlich Mittwoch, 22. März, geschlossen. Das teilte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, Ralf Hechler, mit. Grund ist ein defekter Motor, der die Abluftanlage des Bades antreibt. Er sei am Sonntagabend kaputt gegangen und habe dafür gesorgt, dass die Sicherung herausgesprungen sei. Ohne funktionierende Abluftanlage werde es im Bad unerträglich warm. Daher müsse nun ein neuer 22-KW-Motor nachbeschafft werden, sagte Hechler, „unserer ist nicht mehr instandzusetzen“. Für den Übergang, bis das neue Gerät gekauft sei, soll der alte Motor allerdings doch noch einmal in Gang gebracht werden. Die Firma Simon aus Kaiserslautern habe ihn am Montag abgeholt und werde ihn „neu wickeln“. Am Mittwoch solle er zurück sein und wieder eingebaut werden.