Ab Dienstag, 26. Juli, kann das Freibad in Miesau wieder zu den regulären Hauptsaison-Öffnungszeiten besucht werden – täglich von 9 bis 20 Uhr. An Montagen bleibt das Bad weiterhin geschlossen, um die Personalengpässe ausgleichen zu können. Fachpersonal für Bäderbetriebe wird nach wie vor in Miesau gesucht. Wer sich bewerben möchte, findet alle Informationen unter www.bruchmuehlbach-miesau.de in der Rubrik Stellenausschreibungen.