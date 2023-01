Die Damen des 1. FC Kaiserslautern stehen in der Basketball-Regionalliga unter Zugzwang. Ein Sieg am Sonntag (18 Uhr) bei Zweitligaabsteiger SG Weiterstadt würde der Mannschaft von Trainerin Frauke Woll zwei unerwartete Bonuspunkte im Kampf um den Klassenerhalt bescheren.

Obwohl die Westpfälzerinnen nach wie vor punkt- und sieglos am Tabellenende stehen, taugte der jüngste Auftritt durchaus als Mutmacher. Beim 55:64 in Dreieichenhain lag der FCK zur Halbzeit in Führung und konnte das Spiel bis in die Schlussphase hinein ausgeglichen gestalten. Dass mit Topscorerin Theresa Schmitt (15 Punkte), Angjela Davitkova und Charlotte Herzog (je 11) erstmals drei Spielerinnen in einem Spiel zweistellig trafen, unterstrich den unverkennbaren Aufwärtstrend. Die Barbarossastädterinnen zeigten sich im Vergleich zu den vorherigen Auftritten in fast allen Bereichen verbessert, ließen den Ball gut laufen und setzten sich gegenseitig gut in Szene. Dass der Ausfall von drei potenziellen Aufbauspielerinnen so gut wie kaum ins Gewicht fiel, war einer geschlossenen Mannschaftsleistung zu verdanken.

Mit der SG Weiterstadt trifft der FCK am Sonntag auf ein klassisches Mittelfeldteam. Die Hessinnen liegen mit einer Bilanz von acht Siegen bei fünf Niederlagen auf dem sechsten Tabellenplatz und haben somit weder mit dem Auf- noch mit dem Abstiegskampf etwas am Hut. Dass Weiterstadt jeden Gegner vor Probleme stellen kann, bekam zuletzt der bis dahin ungeschlagene Spitzenreiter HTG Bad Homburg II zu spüren, der mit 71:74 den Kürzeren zog. „Das wird ein hartes Spiel für uns, da machen wir uns keine Illusionen. Wir wollen an den guten Auftritt in Dreieichenhain anknüpfen und müssen dazu vor allem ihre beste Schützin Melissa Kolb in den Griff bekommen“, betont Woll.

Ein Schritt nach vorne

Im Hinspiel siegte Weiterstadt mit 85:54. Dass es die FCK-lerinnen diesmal besser machen wollen, liegt auf der Hand, schließlich gilt es, sich für die entscheidenden Partien im Kampf um den Klassenerhalt einzuspielen: Gegen Frankfurt, Mainz und Kronberg müssen ohne Wenn und Aber Siege her, wenn man den Gang in die Oberliga noch verhindern will.

Bis auf die formstarke Davitkova stehen am Sonntag alle Spielerinnen zur Verfügung. „Wir wollen wieder einen Schritt nach vorne machen und uns keinesfalls unter Wert verkaufen“, stellt die Trainerin klar.