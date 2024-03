Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Internationaler Frauentag ist am Freitag, am Mittwoch war Equal Pay Day: Zwei Tage, an denen die Aufmerksamkeit auf Frauen gelenkt wird. Doch bringt ein Tag im Jahr etwas für die Gleichberechtigung? Ja, sagt Katharina Disch, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Kaiserslautern. Und erläutert, was noch getan werden muss.

Aus dem Kampf um die Gleichberechtigung und vor allem für das Frauenwahlrecht vor dem Ersten Weltkrieg ist der Weltfrauentag entstanden. 1911 wurde er das erste Mal begangen, seit 1921 findet er weltweit