Viele haben darauf gewartet: Am Montag geht das Testzentrum auf dem Gelände des Warmfreibads in Betrieb. Wie es genau funktioniert, warum es nur mit Anmeldung geht und weshalb das Testzentrum in Schwedelbach vorübergehend schließt.

Am Montag öffnet das Corona-Testzentrum. Wie sind die genauen Öffnungszeiten?

Ab 26. Oktober ist das Testzentrum der Stadt Kaiserslautern auf dem Gelände des Warmfreibads von Montag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Verdachtsfälle können sich nach Vorlage einer Bescheinigung dort testen lassen.

Wie geht es im Testzentrum in Schwedelbach weiter?

Von Montag, 26. Oktober, bis einschließlich Montag, 9. November, ist das Testzentrum in Schwedelbach geschlossen. Das Testzentrum wird winterfest gemacht und ist ab Dienstag, 10. November, im Rhythmus Dienstag und Donnerstag wieder von 16 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.

Wie viele Tests können am Tag gemacht werden?

Das ist nicht genau festgelegt. Die Abstriche werden in zwei Containern parallel erfolgen. Die Stadtverwaltung betont, dass bei den täglichen Öffnungszeiten nachgesteuert werden kann, wenn diese nicht ausreichen.

Wer genau nimmt die Abstriche, gibt es ausreichend Ehrenamtliche und Schutzkleidung?

Die Abstriche werden von einem gemischten Team von Helfern des Arbeiter Samariter Bundes (ASB) und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) gemacht. Schutzausrüstung wird in ausreichendem Maß von der Stadt vorgehalten.

Wie läuft das logistisch genau ab?

Bei dem Testzentrum der Stadt handelt es sich um ein Walk-In. Um unkontrollierte Warte- und damit potenzielle Ansteckungssituationen zu vermeiden, ist das Testzentrum klar auf die Anfahrt mit dem Auto ausgelegt. Ankommende Fahrzeuge werden auf dem Parkplatz des Warmfreibads registriert und bekommen zunächst einen Parkplatz zugewiesen. Während dieser Zeit dient der Pkw als Wartezimmer. Nach Aufforderung durch das Aufsichtspersonal verlassen die zu testenden Personen ihr Fahrzeug und werden dann durch Wartezonen zum Test geleitet, der in Containern stattfindet. Obwohl die Wartezonen überdacht sein werden, wird empfohlen, wetterfeste und warme Kleidung zu tragen.

Kann im Warmfreibad einfach vorgefahren werden?

Nein. Patienten mit Corona-typischen Symptomen müssen sich vorab bei ihrem Arzt telefonisch melden und brauchen eine Überweisung. In der Regel werden die Überweisungen von den Arztpraxen ins Testzentrum gemailt und dort hinterlegt.

Wo können sich Leute testen lassen, die kein Auto haben?

Auch Radfahrer und Fußgänger können in das Testzentrum kommen. Sie müssen sich aber wie die Autofahrer in die Warteschlange einreihen. Sie werden nicht bevorzugt zum Abstrich aufgerufen. Für alle gilt: Im gesamten Bereich des Testzentrums ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorgeschrieben.

Es wird immer mal wieder behauptet, es müsse um Corona-Tests gebettelt werden. Können Bürger sich auf eigene Faust testen lassen und selbst zahlen?

Bei Erkältungssymptomen berät und entscheidet der behandelnde Arzt über diagnostische und therapeutische Maßnahmen, also auch, ob er einen Abstrich zur Testung auf Covid-19 für notwendig erachtet. Sollte ein Abstrich notwendig sein, macht er diesen selbst oder überweist an ein Testzentrum. Solange Kapazitäten in Praxen und Laboren frei sind, kann man sich auch auf eigene Kosten testen lassen.

Gibt es Pläne für eine Fieberambulanz?

Eine Fieberambulanz soll erst dann wieder eingerichtet werden, wenn die Versorgung symptomatischer Patienten nicht mehr in den Praxen gewährleistet werden kann. Diese würde dann an das Testzentrum angegliedert werden und kann aufgrund der Erfahrungen aus dem Frühjahr sehr kurzfristig eingerichtet werden. Die niedergelassenen Ärzte stehen dazu in einem stetigen und engen Austausch mit dem Krisenstab.

Wie groß ist in den Hausarztpraxen derzeit die Verunsicherung und die Nachfrage nach Corona-Tests?

Die Hausarzt-Praxen sind aktuell stark belastet und daher sehr froh über die Einrichtung des Testzentrums. Die Verunsicherung bei Patienten mit Erkältungssymptomen ist spürbar, die Nachfrage nach Tests hoch.

Für das Testzentrum werden noch Ärzte gesucht. Ist die Not groß?

Für den Start sind Ärzte da. Sie sind eher im Hintergrund tätig und für Notfälle im Warmfreibad vor Ort. Die Abstriche nehmen die Kräfte von ASB und DRK. Es wäre aber gut, wenn sich vor allem noch Mediziner im Ruhestand melden würden, auch für den Fall, dass die Öffnungszeiten wegen steigender Fallzahlen ausgeweitet werden müssen. Die Ärzte werden vom Westpfalz-Klinikum angestellt.

Wer genau betreibt das Testzentrum?

Das Testzentrum wird die Stadt mit Unterstützung von ASB und DRK betreiben, in enger Kooperation mit dem Westpfalz-Klinikum sowie dem Landkreis Kaiserslautern und damit dem zuständigen Gesundheitsamt. Seitens der Stadt ist das Referat Feuerwehr und Katastrophenschutz federführend. Das Testzentrum steht selbstverständlich Bewohnern des Landkreises offen.