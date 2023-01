Eine Spielerin und drei Spieler des SV Fischbach waren beim ersten nationalen Badminton-Ranglistenturnier dieses Jahres in Bonn vertreten. In allen Disziplinen der Altersklassen U17 und U19 wurden die Platzierungen ausgespielt. Die Fischbacher unterstrichen dabei ihre gute Form.

Mit David Eckerlin war die derzeitige Nummer eins des Regionalligateams im Doppel U19 erfolgreich. Mit seinem hessischen Partner gewann er alle Spiele deutlich in zwei Sätzen und beide untermauerten damit ihre derzeitige Vormachtstellung in dieser Disziplin. Der eigentliche Doppelspezialist zeigte aber mit seinem Halbfinaleinzug, dass er auch im Einzel durchaus konkurrenzfähig ist.

Jonas Schmid kam bei der U17 im Doppel und im Mixed, hier an der Seite seiner Trainingskameradin vom Heinrich-Heine-Gymnasium, Leonie Wronna, in die Endspiele und schloss mit zwei Silbermedaillen ab. Im Einzel setzte er sich mit dem fünften Rang in der deutschen Spitze fest. Für Anna-Lena Zorn (Einzel) und Bruno Steffen-Sánchez (Einzel und Doppel) sprangen drei weitere Viertelfinalplatzierungen bei der U19 heraus.

Im Nachwuchskader

David Eckerlin rechtfertigte auch nachträglich mit diesen Leistungen seine vor kurzem erfolgte Nominierung in den höchsten deutschen Nachwuchskader. Jonas Schmid konnte sich über die Höherstufung in den Nachwuchskader zwei freuen, in dem Bruno Steffen-Sánchez seit vergangenem Jahr Mitglied ist.

Die überragende Spielerin des Turniers war die HHGlerin Katharina Nilges (1. BCW Hütschenhausen), die bei der U17 im Einzel und Doppel (mit Leonie Wronna) dominierte und in all ihren Spielen keinen einzigen Satz abgab.