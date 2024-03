Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der SV Fischbach hat am Wochenende die Saison in der Zweiten Badminton-Bundesliga Süd beendet. Doch die für den Verein entscheidende Frage in Sachen Ligaverbleib ist noch offen. Im Falle von zwei Absteigern bleibt der SV Fischbach drin, sind es dagegen drei, ist das Team draußen.

„Wir wissen noch nicht, wo wir in der nächsten Saison spielen werden“, erklärte der Fischbacher Spieler Matti-Lukka Bahro am Sonntag nach dem letzten Ligaspiel beim 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim