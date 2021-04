Jetzt ist der neue Trainer da und arbeitet intensiv am „Betze“: Jeff Saibene, der in Luxemburg geborene Wahl-Schweizer, hat als Nachfolger von Boris Schommers die schwere Aufgabe übernommen, die Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern wieder auf Kurs zu bringen. Mutig sein, aber saubere Pässe spielen, sonst wird das alles zum Bumerang. Nach diesem Motto hat der 52-Jährige seine Schützlinge in seinen ersten Trainingseinheiten am Betzenberg auf die kommenden schweren Aufgaben eingeschworen.

An diesem Montag müssen die Lauterer beim Saibene-Debüt beim SV Wehen Wiesbaden ran. In der Auswärtspartie fehlt neben den schon zuvor Verletzten nun auch Marvin Pourié gesperrt. Auch der junge Anas Bakhat kann nicht mitspielen, obwohl er mitfiebern wird. Und wie!

Verletzt nach 22 Sekunden

Das Spiel, das Boris Schommers zum Verhängnis wurde, wird auch Bakhat so schnell nicht vergessen. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler hat sich nach schon 22 Sekunden in der Drittliga-Partie des FCK bei Türkgücü München schwer verletzt. Türkgücü-Kapitän Sercan Sararer stürzte unglücklich auf Bakhat. Aber der biss auf die Zähne und spielte noch lange weiter. Erst in der 56. Minute ging er vom Feld. Das Spiel geriet den an jenem Sonntag völlig desolaten Lauterern total daneben. Zwei Tage später verkündete der Klub die Trennung von Cheftrainer Schommers und seinem Assistenten Kevin McKenna. Kurz darauf veröffentlichte der FCK die bittere Diagnose für Anas Bakhat: Teilabriss des vorderen Syndesmosebandes im Sprunggelenk – rund drei Monate Zwangspause.

Am Mittwochnachmittag dann saß Bakhat auf den steinernen Treppen von Trainingsplatz vier am Fritz-Walter-Stadion auf dem „Betze“. Mit einem großen Spezialstiefel zur Ruhigstellung des unteren Bereichs an seinem linken Bein. Er schaute seinen ob des Fehlstarts und des Trainerrauswurfs teils ziemlich niedergeschlagen wirkenden Teamkameraden beim ersten Training nach Schommers zu. Oliver Schäfer und Philipp Wollscheid leiteten die Einheit. Und Bakhat unterstützte sie unwillkürlich, indem er Lockerheit und Optimismus versprühte. Spruch für Spruch. „Zum Glück hab’ ich ein Automatik-Auto, da kann ich noch fahren. Eine Kupplung wäre schlecht mit diesem linken Bein. Bremsen und Gas geben kann ich ja, ist ja mit dem rechten Fuß.“

Dann entdeckte Bakhat auch noch seine Leidenschaft fürs Fotografieren mit einer „großen Kamera“, mit einem starken 400-mm-Tele-Objektiv. FCK-Pressereferentin Ann-Kathrin Hauck hielt das erste Training unter Interimscoach Oliver Schäfer im Bild fest. Und sehr bald assistierte Bakhat ihr erst und übernahm dann voller Begeisterung für einige Minuten das Fotokommando. Er rief ein, zwei seiner Kameraden auf dem Platz kurz – und drückte auf den Auslöser.

Mitspieler schauen verdutzt

Seine Mitspieler schauten verdutzt ob Bakhats neuer Rolle – das Foto indes war im Kasten. „Hey, ich hab’ super Bilder von dir gemacht“, rief der Mittelfeldspieler von der kleinen Tribüne aus seinem Kameraden Mohamed Morabet zu. Und munterte dann Janik Bachmann auf, als dem ein toller Schuss ins Tor gelang: „Gut, Jay!“

Auf seine positive Art angesprochen, konterte Bakhat sofort: „Traurigkeit bringt mir meine Bänder nicht zurück!“ So nutzte der 20-Jährige die Wartezeit vor seiner Reha-Behandlung, indem er fleißig fotografierte. „Wahnsinn – ist die Kamera schwer. Ich krieg’ ja Muskelkater in den Unterarmen“, rief Bakhat immer wieder aufgeregt.

Beim ersten Training unter dem neuen Chefcoach Saibene hat Bakhat wieder zugeschaut. Der Muskelkater in den Unterarmen war weg – die große, schwere Kamera hat er diesmal dann aber nicht mehr angefasst.