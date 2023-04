Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viel mehr Wechselbad der Gefühle geht kaum. Erst 2:0 geführt, sich durch eigene Fehler fast schon selbst geschlagen und 2:3 zurückgelegen, sich dann aufgerafft, den Ausgleich geschafft und am Schluss im offenen Schlagabtausch mehrere Siegchancen liegen gelassen. Die U21 der Roten Teufel musste in der Nachholpartie der Oberliga bei Hassia Bingen auf sehr schlechtem Platz im Stadion am Hessenhaus mit einem alles in allem gerechten 3:3-Unentschieden leben. Dank vieler individueller Fehler wurde die Partie zum Spektakel für die Zuschauer.

Heimtrainer Thomas Eberhardt attestierte seinen Jungs nach der Begegnung eine „tolle Moral“, empfand das Endergebnis nach der 3:2-Führung als „sehr ärgerlich“, stufte