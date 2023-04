Auf die A-Jugend des 1. FC Kaiserslautern wartet in den kommenden Tagen ein extremes Kontrastprogramm.

Zunächst empfängt man in der Regionalliga Südwest als Spitzenreiter das Ligaschlusslicht TV Mainz. Anpfiff der Partie ist am Sonntag um 13 Uhr im Sportpark Rote Teufel. Nur drei Tage später trifft der FCK, diesmal als klarer Außenseiter, im Finale des IKK-Südwest-Verbandspokals, auf den U19-Bundesligisten FSV Mainz 05. Dieses Pokalderby findet am Mittwoch, 19 Uhr, auf dem Rasenplatz in Schmittweiler statt.

„Wir wollen in der Liga erneut etwas durchrotieren, so dass möglichst viele Spieler eine Halbzeit zum Einsatz kommen. Unser Ziel ist es, in einer guten körperlichen Verfassung ins Pokalfinale zu gehen. Trotzdem wäre es von unserer Seite aus übertrieben, den Pokal als absolutes Saisonhighlight auszurufen“, bekräftigt Lautern-Coach Alexander Bugera.

Trotzdem freue man sich auf das direkte Duell mit dem frisch gebackenen deutschen A-Jugendmeister. Personell können die Betzenberger derzeit nahezu auf den kompletten Kader zurückgreifen. Lediglich Abwehrspieler Nikolaos Vakouftsis laboriert an einer Zerrung im Oberschenkel. Drini Miftari kehrte am Freitag ins Mannschaftstraining zurück, während Pharis Petrica bei seiner Genesung große Fortschritte macht und wohl in ein bis zwei Wochen wieder aktiv mitwirken kann.