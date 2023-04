Mit 4:0 (2:0) bezwingt die U17 des 1. FC Kaiserslautern souverän den FC Homburg. Eine geschlossene Mannschaftsleistung führt zum 22. Saisonsieg. Gegen leidenschaftlich kämpfende Saarländer überragt die spielerische Qualität des FCK.

„Aufgrund der Spielanteile war das sicher ein verdienter Sieg“, freute sich FCK-Trainer Dennis Will nach dem Abpfiff der Partie. „Die Mannschaft hat gezeigt, dass wir die Saison bis zur Relegation nicht auslaufen lassen, sondern jedes Spiel angehen wollen“, lobt der 36-jährige Trainer die Einstellung seiner Schützlinge.

Die Saarländer agierten wie im Hinspiel aus einer kompakten Grundhaltung heraus. „Der Gegner hat etwas höher gestanden als wir es erwartet haben. Von daher hatten wir wenig Zwischenräume, aber relativ viel Platz hinter der Kette“, analysiert Will. Im ersten Durchgang gelang es den Pfälzern aber häufig nicht, diese Räume optimal zu bespielen. Die Lauterer spielten etwas zu fahrig oder liefen in Abseitspositionen.

Entscheidung schon vor der Pause

In der 26. Minute schlugen die Betzebuben das erste Mal zu. Das Angriffspressing des FCK führte zu einem Ballgewinn, den Till Decker zur 1:0-Führung verwertete. Nur wenige Minuten später wurde die Homburger Abwehrreihe durch einen Chipball ausgehebelt, worauf Jeremiah Mensah allein vor Torwart Jonas Müller zum 2:0 einschob (32.). Nach leichten Umstellungen zur Pause gelang ein Traumstart in den zweiten Abschnitt. Über die linke Seite kombinierten sich die Lauterer durch und bedienten Jason Djofang, der nur noch zum 3:0 einschieben muss (41.). In der Folge versuchte Homburg sich noch einmal aufzubäumen, doch hochkarätige Möglichkeiten konnten sich die Saarländer nicht erspielen. „In der Phase hätte ich mir gewünscht, dass wir mehr Kontrolle zeigen und Ball und Gegner laufen lassen“, merkt Dennis Will an. Den Schlusspunkt zum 4:0 setzte Dario Tuttobene mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel.

Mit dem 21. Sieg im 22. Saisonspiel bauen die Roten Teufel ihre beeindruckende Bilanz als bereits feststehender Meister der B-Junioren Regionalliga Südwest aus. Die übrigen Partien dienen vor allem der Vorbereitung auf die im Juni anstehende Aufstiegsrelegation. Bereits am Mittwoch ist der FCK auswärts bei der SV Elversberg gefordert. Trainer Dennis Will nimmt die Partie nicht auf die leichte Schulter: „Es ist ein NLZ-Vergleich. Somit geht es immer auch um Prestige.“ Mit Blick auf die Relegation gehe es auch darum, die Spielzeit so zu verteilen, dass alle Spieler nochmal auf sich aufmerksam machen können, dennoch stellt der FCK-Trainer klar: „Wir fahren nach Elversberg, um zu gewinnen.“