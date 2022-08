Weniger Zuschauer als bei den jüngsten Heimspielen werden am Freitagabend, 18.30 Uhr, bei der Partie des 1. FC Kaiserslautern gegen den SC Paderborn erwartet. Rund 28.000 Tickets waren am Mittwoch verkauft. Das dürfte auch die Situation bei der Anreise etwas entspannen. Bedingt durch Baustellen kann es beispielsweise auf der A6 und im Bereich des Kleeblattes (B270) weiterhin zu Behinderungen kommen. Dort sind die Auf- und Abfahrten im Westen gesperrt. Fans, die von der A6 oder aus Richtung Weilerbach kommen, können dort nicht in Richtung Innenstadt abfahren. Aufgrund der Anstoßzeit ist zudem damit zu rechnen, dass die Anreise der Fans mit dem üblichen Berufsverkehr zusammenfällt. Auch Parkflächen in der Innenstadt stehen wohl in geringerem Umfang zur Verfügung als bei den Heimspielen an den zurückliegenden beiden Sonntagen. Die Stadtwerke Verkehrs-AG bieten wieder den P+R-Service ab Universität und Kaiserslautern-Ost an. Laut FCK starten die Shuttlebusse zwei Stunden vor Spielbeginn. Der Verein bittet die Zuschauer, nicht im Wohngebiet um den Betzenberg zu parken, weil die dortigen Parkflächen den Anwohnern vorbehalten sind.

Diesmal Züge aus Richtung Neustadt

Während die Zugstrecke zwischen Pirmasens und Kaiserslautern weiterhin gesperrt ist, rollen zwischen Neustadt und Kaiserslautern an diesem Freitag bis Mitternacht die Züge. Diese Strecke ist in den Ferien allerdings an Wochenenden gesperrt. Wie der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr ankündigt, wird es auf der Strecke zwischen Ludwigshafen und Kaiserslautern, am Freitag zusätzlich zum halbstündlichen Angebot, zwei weitere Züge geben. Die erste Bahn startet um 16.15 Uhr in Ludwigshafen und bedient alle Unterwegshalte bis Kaiserslautern (Ankunft: 17.16 Uhr). Der zweite Zusatzzug verlässt Ludwigshafen um 16.46 Uhr und fährt ab Lambrecht ohne weiteren Halt nach Kaiserslautern (Ankunft: 17.40 Uhr). Um 20.53 und 21.12 Uhr fahren die beiden Züge zurück nach Ludwigshafen. Sie halten an allen Stationen. Zusätzliche Rückreisemöglichkeiten gibt es auch in Richtung Kusel (21.22 Uhr), ohne Halt bis Landstuhl. Um 21.15 fährt zudem ein Zusatzzug in Richtung Lauterecken-Grumbach sowie um 21.30 Uhr nach Bingen, ohne Halt in Hochspeyer.