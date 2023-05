Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am kommenden Sonntag, 15 Uhr, startet die U21 des 1. FC Kaiserslautern in die nächste Oberligasaison – in Friedrichstal gegen die SV Elversberg II, die in der vergangenen Runde in der Südgruppe angetreten ist, während die U21 des FCK in der Nordgruppe am Start war.

In der Abstiegsrunde trafen beide Mannschaften dann auch aufeinander, lediglich ein Punkt trennte sie in der Abschlusstabelle. Der FCK II sammelte 45 Zähler, landete damit auf Platz drei, Elversberg