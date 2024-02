Am Samstag, 10. Februar, erwartet Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern den SC Paderborn im Fritz-Walter-Stadion – Spielbeginn ist um 20.30 Uhr. Der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Rheinland-Pfalz Süd finanziert zur Partie zusätzliche Züge. Wie der Verband mitteilt, wird die Regionalbahn von Kusel – Abfahrt dort um 17.20 Uhr – über Landstuhl hinaus bis nach Kaiserslautern verlängert. Die Ankunft am Hauptbahnhof ist für 18.33 Uhr vorgesehen. Die Stationen in Kindsbach Einsiedlerhof werden jedoch nicht bedient.

Nach dem Spiel verlässt um 22.58 Uhr ein zusätzlicher Zug den Kaiserslauterer Hauptbahnhof in Richtung Kusel – an allen Haltepunkten werde gestoppt, so der Zweckverband. Auch im Lautertal wird am Abend ein Zusatzzug fahren. Abfahrt in Kaiserslautern in Richtung Lauterecken ist um 23.05 Uhr. Der Zweckverband weist darauf hin, dass Eintrittskarten für die Heimspiele des 1. FCK im Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) auch als Fahrkarte für die Hin- und Rückfahrt gültig sind.