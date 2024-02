Zur Pause war das Spiel der jungen Roten Teufel schon durch. Jetzt müssen sie im Kopf schnell umschalten fürs kommende Derby gegen Mainz 05.

Der Start ins neue Jahr ist der U19 des 1. FC Kaiserslautern gründlich misslungen. Die Hoffungen auf eine Überraschung im Bundesligaspiel beim VfB Stuttgart waren schnell dahin.

Bereits nach 40 Minuten stand das Endergebnis der Bundesliga-Partie der A-Junioren zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Kaiserslautern fest. Immerhin: Trotz der Vorentscheidung zur Halbzeit ließen die Roten Teufel nicht die Köpfe hängen und verteidigten zumindest nach dem Seitenwechsel ihr Tor erfolgreich. Trainer Dennis Will hatte sich zum Auftakt eigentlich mehr vorgenommen, ist aber nun mit dem Kopf voll und ganz beim kommenden Rheinland-Pfalz-Derby gegen Mainz 05.

Coach Will hadert mit zwei Schiri-Entscheidungen

„Wir wussten, dass wir auf einen Gegner mit sehr viel Qualität treffen“, erklärte Will. Und nach einer zufriedenstellenden Vorbereitung sollte das Punktekonto seines Teams eigentlich aufgestockt werden. Doch bereits nach 21 Minuten stand auf der Anzeigetafel ein 2:0 für den VfB. Jedoch kam es dabei jeweils zu zweifelhaften Schiedsrichterentscheidungen. Das erste Tor war abseitsverdächtig, und der Elfmeter zum zweiten VfB-Treffer hätte laut Will nicht gegeben werden müssen. „Wir wollen hier keinem die Schuld geben, aber es waren zwei klare Fehlentscheidungen“, betonte der Lauterer Coach. Die Führung im Rücken beflügelte Stuttgart. Und die U19 des FCK hatte den Rückstand erstmal zu verdauen. „Wir haben zu viele Bälle in gefährlichen Zonen verloren“, kritisierte Will. Bis zur Pause war ein 0:4-Rückstand die Folge.

Nach dem Seitenwechsel fiel kein Tor mehr. „Es war nicht das Spiel, was wir uns vorgestellt haben“, sagte Will enttäuscht. Vorgabe sei gewesen, im tieferen Block kompakter zu verteidigen, daran habe sich die Mannschaft gehalten. Aber nach vorne lief nicht viel, es blieb letztlich bei der 0:4-Auswärtsniederlage. Somit nehmen die Lauterer weiter den letzten Tabellenplatz ein. Am Wochenende soll gegen Rivale Mainz 05, mit dem angesichts des Hinspiels noch eine Rechnung zu begleichen ist, wieder gepunktet werden.