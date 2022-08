Das Löwen-Gebrüll war wieder zu hören. Diesmal ertönte es aber nicht in der Stadthalle in Speyer, wo sich sonst alljährlich die Karnevalisten aus Baden und der Pfalz am ersten Januar-Wochenende treffen, sondern im Herzen der Weinbaugemeinde Deidesheim. In deren Stadthalle fand mit sechsmonatiger Verspätung die diesjährige Verleihung des Goldenen Löwen, der zweithöchsten Auszeichnung der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine, statt. Es gab einen wahren Ehrungsmarathon. 244 verdiente Fasnachter, darunter 142 Frauen, hatten die Voraussetzungen für die Verleihung des Goldenen Löwen erfüllt und dienen seit 22 Jahren aktiv in ihren Vereinen. Etliche dieser Auszeichnungen gingen auch wieder an Fastnachter im Kreis Kaiserslautern. So wurden vom Carnevals- und Unterhaltungsverein Landstuhl ausgezeichnet: Diana Wingert, Laura Hoffmann, Franz Wingert, Günter Elies, Laura Hartmuth und Nicole Föckler. Von den Bruchkatze Ramstein erhielten Martin Weimer-Gooß, Andreas Rentsch, Denise Schuhmacher und Sara Lill einen Goldenen Löwen. Vom Sportverein Miesau Abteilung Karneval (KUM) wurde Anja Kühne mit der zweithöchsten Auszeichnung geehrt. Vom Unterhaltungsverein Bruchmühlbach gab es in Deidesheim Löwen für Bernhard Hirsch, Hans-Jörg Steuck, Manuel Kohn, Sofia Kopp, Monique Bleyer und vom Unterhaltungsverein Miesenbach für Bernd Williard.