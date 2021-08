Rammstein, Modern Talking und die Gummibären-Bande in einem Live-Set? Klingt komisch, ist aber so! Und zwar bei den Lauterer ,,Rockfeinschmeckern“ der Band Fused. Am Donnerstag ließ die kultige Cover-Band wieder mal den coronakonformen Live-Wahnsinn los im ausverkauften Kammgarn-Kasino.

Die Truppe präsentierte nicht weniger als eine famose Rock-Show. Sie hatte den einen oder anderen Song im Set, den man so nie live hören konnte – oder wollte. Wie man’s nimmt. Mitsingen war jedenfalls strengstens verpflichtend.

Um es gleich vorwegzunehmen: An diesem Abend, wie an jedem Konzertabend zuvor in der Kammgarn, wurden alle Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen ausnahmslos eingehalten. Und das absolut vorbildlich vom gesamten Kammgarn-Team, Kammgarn-Publikum und den Kammgarn-Bühnengästen – entgegen aller Spekulationen und Missverständnisse der vergangenen Tage.

Amtlich verrockt

Spulen wir nun aber vorwärts zum Konzertabend von Fused, der sich in Sachen Spaß-Faktor gewaschen hatte. Die Musiker haben sich einmal mehr ,,pure Eskalation“ ganz dick auf die Bandfahne geschrieben haben – im coronakonformen Rahmen des Möglichen natürlich. Hier wurde die selbstgebastelte Rock-Feinkost wieder mal mit einem Klecks schönster Improvisations-Petersilie garniert und mit einem Spritzer Humor-Zitrone auf dem goldenen Tablett vorgesetzt.

Für ihr außerordentliches Fünf-Sterne Musik-Menü sind die Fused-Mannen ja mittlerweile bekannt. Und das zurecht. Denn kaum eine andere Cover-Band nimmt sich scheinbar derart „unverrockbarer“ Radio-Hits aus den 1980er, ’90er und 2000er Jahren an und „verrockt“ sie am Ende dann doch so amtlich, dass man sich wünscht, das Original hätte genauso geklungen und man hätte es auf der eigenen Playlist.

Kein Song ist ihnen zu peinlich, zu poppig, zu knallig, um ihn nicht in ihre Rock-Setlist aufgenommen zu werden. Diese Liste versprühte wieder den ultimativen Spaß inmitten der Corona-Depression!

Mit einem „Cobra-Kai“-Shirt – wer die Netflix-Serie noch nicht gesehen hat, sollte mal schnell ein Abo abschließen – und künstlich angegrauten Haaren führte Frontmann Stefan Ahme wieder seinen Männertrupp an. Und mit Totos „Africa“ und Walk the Moons „Shut up and dance“ wurde die Live-Euphorie losgetreten.

„Liebe Gemeinde, höre ich ein Halleluja?“, gab Stefan den Pastor der Musikkapelle. Natürlich gab es ein lautes „Halleluja“! Es war ja schließlich auch ein himmlischer Auftakt in ein göttergleiches Set, das aus zwei Runden mit kleiner lustiger Pause bestand. „Wer den Platz während des Sets verlässt, wird namentlich genannt“, drohte „Pfarrer“ Ahme. Iwo. Das traute sich niemand bei diesem Set. Höchstens zum Bierholen.

Doch zuerst fiel den Hardcore-Fused-Fans ein neues Gesicht im Band-Kader auf. Richtig! Da stand nicht mehr Florian Schwöbel an der Zweitgitarre, sondern ein Neuer. Lange haben die Musiker auf Facebook ein Geheimnis darum gemacht. Bis zum klärenden Video von Schwöbel am 9. Juni: Er zieht sich aus dem aktiven Part der Band zurück.

Ein- für allemal gesichert

Aber getreu dem Band-Motto „Einmal Teil von Fused, immer Teil von Fused“ ist man auch mit einem aktiven Ausstieg nie ganz raus aus der Band. Und so wird es sicherlich ein Live-Wiedersehen geben mit Florian, Patrick, Timo & Co. Egal wie und egal wo.

Doch für Schwöbel ab jetzt regulär im Einsatz ist René Grub. Wie nahtlos er sich ins Band-Gefüge zwischen Ahme, Philipp Tulius (Lead-Gitarre), Johannes Kronenberger (Bass) und Martin Drumm (Schlagzeug) einpasst, war sofort zu hören. Stefan motivierte den „Neuling“ dazu, sich ein wenig vorzustellen. „Sobald ich meinen Ständer hab’“, entgegnete der, wohl nicht ganz ahnend, wie viel zweideutige Komik dieser Satz in sich hatte.

Vorgestellt hat er sich dann. Und zwar mit einem schlichtweg gigantischen Metallica-Medley! Der Mann kann nicht nur spielen wie ein Gott, seine Stimme hat auch einiges zu bieten! Aber so ein bisschen Show-Licht wurde ihm mittendrin gestohlen – von einer nicht mehr blutjungen Dame aus der ersten Reihe.

Die rockte als einzige im Stehen so beherzt zu den Metallica-Nummern mit, dass man einfach nicht wegsehen konnte und wollte. Wenn ein Metallica-Medley selbst die älteren Publikumsgäste aufspringen lässt, dann hat man was richtig gemacht.

Richtig gemacht haben die Jungs wieder vieles. Unter anderem mit einem kleinen Gag für die Pause zwischen den Sets: Auf den Tischen lagen Papierzettel verteilt, mit einer Handy-Nummer darauf. Stefan Ahme erklärte, dass man über diese Nummer während der Pause Liedwünsche an die Band „simsen“ konnte, die dann in der zweiten Hälfte erfüllt werden. Und das ließen sich die Leute nicht zweimal sagen.

Noch einmal alles zurück

Nach der Pause hatten die Musiker dann so richtig Spaß, als sie die Wunschliste lasen. Denn zwischen Abba, Tenacious D und den Fantastischen Vier stand da auch das „Gummibärenbande“-Intro auf der Liste. Na? Haben sich die Fused-Herren da ran getraut? Und wie! Und zwar absolut textsicher! Applaus und Lachen hallten noch Minuten später nach. Respekt!

Bei allen weiteren Songs - Bee Gees’ „Staying Alive“, AC/DC's „TNT“, dem Fettes-Brot- und Fanta-4-Mashup (inklusive bunter 90s-Kappen), den 80er- und 90er-Medleys und ihrem begnadeten Rammstein-Abfackel-Set - lässt sich nicht mehr sagen als: unfassbar gut.

Mal abgesehen vom „Ghostbusters“-Thema, einem Modern-Talking-Ausflug und ihrem kurzen „Löwenzahn“-Teaser auf Hunsrückisch. Der einzige Wermutstropfen: Es gab kein „Boyband“-Set! Warum? Warum nur, Jungs?

Ansonsten war es wieder ein göttlicher Jukebox-Abend! Mit „Music was my first Love“ beendeten die Lauterer ein makelloses Live-Rock-Potpourri unter stehenden Ovationen. Ach, könnte man doch nur zurückspulen und das Ganze nochmals erleben!