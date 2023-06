Erst hat der Autofahrer gehupt, dann drei Fahrradfahrer überholt. Das blieb nicht ohne Folgen. An der nächsten Ampelkreuzung schlugen und beklauten die Fahrradfahrer den Mann.

Drei Fahrradfahrer haben am Sonntagabend einen 26-jährigen Autofahrer angegriffen und beklaut, nachdem dieser sie in der Burgstraße in Kaiserslautern erst angehupt und dann überholt hat. Die Radfahrer fuhren laut der Polizei zu dritt nebeneinander auf der Straße, weshalb der Autofahrer diese nicht überholen konnte. Erst nachdem er hupte, fuhren diese zur Seite und der 26-Jährige konnte vorbei.

An der Ampelkreuzung Ecke Mühlstraße/Lauterstraße holten die Radfahrer den Autofahrer an der roten Ampel ein. Nach Angaben des Autofahrers sollen dann die Fahrradfahrer die Autotür aufgerissen und ihn angeschrien haben, auszusteigen. Daraufhin soll er von ihnen geschubst und auf die Wange geschlagen worden sein. Ebenfalls wurde laut Polizeiinformationen Bargeld aus dem Geldbeutel des 26-Jährigen geklaut. Im Anschluss an die Tat seien die Täter geflüchtet.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Für zwei der Männer liegt folgende Beschreibung bei der Polizei vor: beide zwischen 18 und 25 Jahre alt, ungefähr 1,75 bis 1,80 Meter groß, kurze dunkle Haare und gebräunter Teint. Einer soll ein etwa handflächengroßes, einfarbiges Tattoo am Hals haben.

Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen.