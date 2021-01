Seit dem Wochenende sind in Stadt und Landkreis Kaiserslautern fünf weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gemeldet worden: vier Verstorbene aus der Stadt und eine Person aus dem Kreis.

In der Stadt gab es am Sonntag und Montag 18 Neuinfizierte, zwei sind verstorben. Im Landkreis wurden 22 Neufälle verzeichnet, eine Person ist verstorben. Am Dienstag meldete das Gesundheitsamt acht Neufälle und zwei Tote aus der Stadt. Im Landkreis infizierten sich 13 neu. Am Mittwoch gab es 31 neue Fälle in der Stadt und 17 im Kreis.

Insgesamt sind damit 88 Coronatote bisher zu verzeichnen, 51 in der Stadt, 37 im Kreis. Die meisten Todesfälle im Landkreis wurden bisher in der VG Bruchmühlbach-Miesau gemeldet, und zwar wegen eines Ausbruchs im Seniorenheim.