Im „Kultur-Livestream“ aus der Lauterer Fruchthalle gibt es am Freitag eine Premiere: Erstmals wird eine komplette Sinfonie live im Internet übertragen.

Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter Leitung des Italieners Jaden Bignamini spielt ab 17 Uhr Mozarts große Sinfonie in g-moll. Das Hauptthema des Orchesterwerks gehört zu den bekanntesten Melodien der Klassik und wurde immer wieder auch von Pop-Interpreten bearbeitet. 1971 avancierte der erste Satz in der Version des argentinischen Arrangeurs und Filmkomponisten Waldo de los Ríos zum Single-Hit in Großbritannien und Deutschland.

Neben diesem Werk erklingt in der Fruchthalle die von Mozart inspirierte „Bläserserenade“ von Antonin Dvorak. Dirigent Bignamini wurde in Crema geboren, studierte in Piacenza und ist angestellter Leiter des Mailänder Verdi-Sinfonieorchesters. Gastengagements führten ihn unter anderem an die großen Opernhäuser nach New York, Rom, Venedig, Wien und Frankfurt. Er ist designierter Chefdirigent des Detroit Symphony Orchestra.

Seit Beginn des zweiten Corona-„Lockdowns“ im Dezember wurden bislang 13 „Livestreams“ aus der Fruchthalle im Internet übertragen. Sie verzeichnen allein auf Youtube und Facebook über 25.000 Aufrufe. Hinzu kommen die angeschlossenen Offenen TV-Kanäle.