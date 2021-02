Die Ermittlungen zu den Ereignissen rund um das Derby zwischen den beiden Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern und Waldhof Mannheim am vorvergangenen Samstag sind noch nicht abgeschlossen. Wie die Polizei mitteilt, wurde bisher aber nur Ordnungswidrigkeiten festgestellt.

Die Abfahrt des FCK-Mannschaftsbusses sowie die Ankunft des Teams nach dem 2:0-Sieg in Mannheim war von einigen hundert Fans begleitet worden, dabei war – so ist es auf einigen Videoaufnahmen zu sehen – auch einiges an Pyrotechnik zum Einsatz gekommen. Außerdem standen die Fans recht dicht beinander, einige trugen auch keine Masken.

Wie Polizei-Pressesprecher Michael Hummel berichtet, sind noch nicht alle Aufnahmen ausgewertet, es zeichne sich aber ab, dass „in erster Linie Ordnungswidrigkeiten“ begangen wurden, wofür dann das Ordnungsamt der Stadt zuständig sei, Stichworte Verstöße gegen Corona-Regeln.

Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz seien bisher nicht zu erkennen gewesen, so Hummel. Körperverletzungen seien der Polizei ebenfalls nicht bekannt. „Es wurde bei uns auch nichts angezeigt“, so Hummel, der gegenüber der RHEINPFALZ unterstrich, dass die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, noch weiteres Videomaterial ausgewertet werde.