Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) hat der Stadt Kaiserslautern die Genehmigung für die Herstellung eines Hochwasserschutzdammes in der Lauteraue im Bereich Kaiserslautern-Engelshof erteilt.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, soll im Vorgriff auf das zukünftige Hochwasservorsorgekonzept „Obere Lauter – Unterer Eselsbach“ der Stadt Kaiserslautern ein Erddamm mit einer Kronenbreite von einem Meter auf einer Länge von 395 Metern demnächst errichtet werden. Die bestehenden provisorischen Wälle werden in diesem Zusammenhang zurückgebaut, heißt es aus dem Rathaus. Einen konkreten Zeitpunkt nennt die Stadt nicht.

Die Lauter ist in diesem Bereich nach Angaben der Stadt „ein naturfernes und stark verändertes Gewässer, das technisch ausgebaut ist“. Daher sei eine „technische Hochwasserschutzmaßnahme“ erforderlich geworden.

Die Eingriffe in Natur und Landschaft sowie die Auswirkungen des Schutzwalls auf geschützte Arten wurden ebenfalls bewertet. Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen wurden deshalb angestoßen, so soll zum Beispiel der Rodungszeitraum für Gehölze begrenzt werden sowie die Pflanzenwelt und der Uferbereich allgemein aufgewertet werden. Außerdem sollen laut Stadtverwaltung in den beiden Stadtteilen Morlautern und Siegelbach weitere Büsche und Sträucher angepflanzt werden sowie eine Streuobstwiese angelegt werden.

Die geschätzten Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich gemäß Kostenberechnung der Stadt auf mehr als 720.000 Euro.